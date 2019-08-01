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Порошенко объяснил, зачем в свое время назначил Гладковского

Порошенко объяснил, зачем в свое время назначил Гладковского - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
01.08.2019, 07:15

Пятый президент признал, что назначение Олега Гладковского первым замсекретаря СНБО было его кадровой ошибкой

Пятый президент Петр Порошенко объяснил, зачем назначил своего бизнес-партнера Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Потому что я был убежден в том, что его управленческие качества позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи - перевод на трехсменный режим предприятия Укроборонпрома. И они были выполнены. Я еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть какие-либо основания говорить о том, что было нарушено законодательство, пожалуйста - в суд", - отметил Порошенко.

Отвечая на вопрос, почему на следующий день после выхода сюжета у Администрации президента не было реакции, Порошенко сказал: "Я не отвечаю за реакцию. Я отвечаю за то, что я могу сделать. Я никого не оправдываю. Неделя, которая пошла на увольнение Гладковского, была занята проверкой информации".

Порошенко признал, что назначение Гладковского было его кадровой ошибкой: "Кадровая? (ошибка, - ред.) Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял".

Он подчеркнул, что потерял свой рейтинг из-за этого скандала. "Это больно особенно в связи с тем, что я не имею к этому абсолютно никакого отношения. От слова "совсем", - уточнил Порошенко.

Он добавил, что не поддерживает сейчас отношения с Гладковским.

25 февраля 2019 года программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц якобы с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского на время проведения расследования.

4 марта с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны был уволен Гладковский.

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петр порошенко. укроборонпром олег гладковский
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