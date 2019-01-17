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17.01.2019, 06:39

Порошенко одобрил тайное решение СНБО

Порошенко одобрил тайное решение СНБО - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Речь идет о государственном оборонном заказе на три следующих года

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Вечером 16 января президент Петр Порошенко одобрил введение в действие тайного по содержанию решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года об основных показателях государственного оборонзаказа на 2019—2021 годы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Контроль за выполнением программы возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

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Президентский указ №10/2019 вступит в силу со дня его опубликования.

В 2018 году в ВСУ по оборонзаказу было поставлено более 3 тысяч образцов вооружения, военной техники и специзделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.

Ранее Турчинов рассказал, что бюджет-2019 предусматривает увеличение финансирования задач оборонного сектора на 33,3 млрд грн по сравнению с прошлым годом. В целом предусмотрено 212 млрд грн (5,37% от ВВП).

Секретарь СНБО анонсировал, что в 2019-м будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. В первую очередь это касается ракет с увеличенной дальностью поражения и комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" для уничтожения морских целей.

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Теги: петр порошенко, указ, нацбезопасность, снбо, подписание
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