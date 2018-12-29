Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины, который в два раза расширяет зону украинского контроля в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Закон гармонизирует морское законодательство Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

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Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

"Согласно закону, прилегающая зона Украины – это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины", - говорится в сообщении.

В своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного национального законодательства в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море.

"Контроль осуществляется с целью привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море", - указано в сообщении.

Также с целью предотвращения нарушений законодательства Украины или привлечения к ответственности за его нарушение, уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охрану суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может останавливать судна; осматривать их, задерживать или арестовывать судна и/или членов их экипажа, исключая военные корабли и другие государственные суда, используемые в некоммерческих целях.