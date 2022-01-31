Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Но отказался давать показания

Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований, но отказался давать показания следователям. Об этом он заявил на брифинге возле ГБР.

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Порошенко в очередной раз назвал дело "юридическим трэшем", и "политически мотивированным" президентом Владимиром Зеленским.

"Я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать любые показания... ", – сказал он.

Порошенко добавил, что с его стороны не будет никакого сотрудничества с ГБР – и эта позиция согласована с адвокатами.

После брифинга Порошенко в пресс-службе ГБР сообщили, что пятый президент отказался давать показания следователю, отказался подписывать протокол и покинул помещение Бюро.

19 января Печерский суд избрал для Порошенко личное обязательство как меру пресечения, в частности запретил покидать Киев и Киевскую область. Порошенко заявил, что это препятствует его политической деятельности.

28 января Апелляционный суд Киева не смог рассмотреть апелляцию на меру пресечения Порошенко, заседание перенесли на 11 февраля.

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Марк Сировой

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