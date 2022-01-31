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Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Но отказался давать показания

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 11:31
Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Но отказался давать показания - Фото
Петр Порошенко (Фото: Zurab Kurtsikidze/ЕРА)

Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований, но отказался давать показания следователям. Об этом он заявил на брифинге возле ГБР.

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Порошенко в очередной раз назвал дело "юридическим трэшем", и "политически мотивированным" президентом Владимиром Зеленским.

"Я точно не собираюсь участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать любые показания... ", – сказал он.

Порошенко добавил, что с его стороны не будет никакого сотрудничества с ГБР – и эта позиция согласована с адвокатами.

После брифинга Порошенко в пресс-службе ГБР сообщили, что пятый президент отказался давать показания следователю, отказался подписывать протокол и покинул помещение Бюро.

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Марк Сировой
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Петр Порошенко допрос Донбасс госизмена уголь гбр
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