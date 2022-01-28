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Апелляцию по делу Порошенко перенесли: не пришли документы из Печерского суда

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 11:18
Апелляцию по делу Порошенко перенесли: не пришли документы из Печерского суда - Фото
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Рассмотрение апелляции на меру пресечения для подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко перенесли на 11 февраля – в Апелляционный суд Киева не передали документы из суда первой инстанции, Печерского. Об этом стало известно из трансляции неудавшегося апелляционного заседания.

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Апелляцию по мере пресечения для Порошенко должны были рассмотреть сегодня в 11:00, пятый президент с адвокатами приехали в суд, а у здания суда собрались его сторонники. Однако заседание не состоялось.

Судьи апелляции объяснили, что обратились в Печерский суд, чтобы получить материалы дела, однако документы так и не пришли.

"В связи с этим провести сегодня апелляционное разбирательство невозможно", – сказал один из судей.

Новое апелляционное заседание назначили на 11 февраля, на 11:00.

Порошенко вернулся в Украину 17 января, Печерский суд тут же начал избирать ему меру пресечения, но огласил решение лишь 19 января – личное обязательство. Порошенко, в частности, запретили покидать Киев и Киевскую область.

Решением недовольны ни пятый президент, ни Госбюро расследований. Обе стороны решение обжаловали. Офис генпрокурора снова будет просить для Порошенко арест с альтернативой залога 1 млрд грн.

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Марк Сировой
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