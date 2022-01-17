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Печерский суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко на 19 января

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 22:42
Печерский суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко на 19 января - Фото
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Печерский суд Киева перенес на 19 января оглашение своего решения по избранию меры пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, который сегодня, 17 января, вернулся в Украину. Заседание назначено на 14:00. Об этом сообщил секретарь суда. Трансляцию из зала заседаний вел YouTube-канал Порошенко.

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Сегодняшнее заседание должно было начаться в 11:00, но стартовало с опозданием – в 11:40. В 17:40 судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату.

Все это время под зданием суда в ожидании решения о мере пресечения стояли сторонники Порошенко. На месте также было много силовиков.

Печерский суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко на 19 января

Печерский суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко на 19 января

Прокуратура заявляла, что будет настаивать на аресте пятого президента, а сам Порошенко вчера говорил, что не верит в арест, так как "не видит оснований для этого".

Сегодня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил в суде, что ходатайство о мере пресечения было подписано неуполномоченным лицом, его подзащитный якобы не имеет статуса подозреваемого, и поэтому ходатайство должно быть возвращено прокурору. Сам Порошенко назвал материалы "макулатурой или туалетными бумажками". 

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Оксана Житнюк
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