Печерский суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко на 19 января

Печерский суд Киева перенес на 19 января оглашение своего решения по избранию меры пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, который сегодня, 17 января, вернулся в Украину. Заседание назначено на 14:00. Об этом сообщил секретарь суда. Трансляцию из зала заседаний вел YouTube-канал Порошенко.

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Сегодняшнее заседание должно было начаться в 11:00, но стартовало с опозданием – в 11:40. В 17:40 судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату.

Все это время под зданием суда в ожидании решения о мере пресечения стояли сторонники Порошенко. На месте также было много силовиков.

Прокуратура заявляла, что будет настаивать на аресте пятого президента, а сам Порошенко вчера говорил, что не верит в арест, так как "не видит оснований для этого".

Сегодня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил в суде, что ходатайство о мере пресечения было подписано неуполномоченным лицом, его подзащитный якобы не имеет статуса подозреваемого, и поэтому ходатайство должно быть возвращено прокурору. Сам Порошенко назвал материалы "макулатурой или туалетными бумажками".

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Оксана Житнюк

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