Печерский суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко на 19 января
Печерский суд Киева перенес на 19 января оглашение своего решения по избранию меры пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, который сегодня, 17 января, вернулся в Украину. Заседание назначено на 14:00. Об этом сообщил секретарь суда. Трансляцию из зала заседаний вел YouTube-канал Порошенко.
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Сегодняшнее заседание должно было начаться в 11:00, но стартовало с опозданием – в 11:40. В 17:40 судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату.
Все это время под зданием суда в ожидании решения о мере пресечения стояли сторонники Порошенко. На месте также было много силовиков.
Прокуратура заявляла, что будет настаивать на аресте пятого президента, а сам Порошенко вчера говорил, что не верит в арест, так как "не видит оснований для этого".
Сегодня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил в суде, что ходатайство о мере пресечения было подписано неуполномоченным лицом, его подзащитный якобы не имеет статуса подозреваемого, и поэтому ходатайство должно быть возвращено прокурору. Сам Порошенко назвал материалы "макулатурой или туалетными бумажками".
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
- Сегодня Порошенко вернулся в Украину, в аэропорту Жулян ему 15 минут не отдавали паспорт. Под зданием суда во время избрания меры пресечения прошла акция в поддержку пятого президента.
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