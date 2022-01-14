Суд по мере пресечения для Порошенко назначен на 17 января, прокуроры требуют ареста – ГБР
14.01.2022, 16:42
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения для пятого президента Петра Порошенко, на 17 января. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
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Как отмечается, заседание Печерского райсуда по "угольному делу" состоится в понедельник, 17 января.
В ГБР уточнили, что в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде содержания под стражей.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. Суд арестовал все его имущество.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского. Он намерен вернуться из-за границы в Украину 17 января.
- 12 января в ГБР заявили, что Порошенко уклонился от явки в суд, что может стать основанием для избрания "наиболее строгой меры пресечения".
- 14 января в Госбюро расследований заявили, что 17 декабря 2021 года следователи пытались вручить Порошенко повестку на допрос, однако он их проигнорировал.
- ГБР допускает перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по "угольному делу".
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