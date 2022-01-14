Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения для пятого президента Петра Порошенко, на 17 января. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Как отмечается, заседание Печерского райсуда по "угольному делу" состоится в понедельник, 17 января.

В ГБР уточнили, что в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде содержания под стражей.

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Наталия Медведева

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