UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Порошенко хотят избрать меру пресечения в день прилета. В ГБР говорят о "самой строгой"

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 20:22
Порошенко хотят избрать меру пресечения в день прилета. В ГБР говорят о
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Государственное бюро расследований заявило, что пятый президент Петр Порошенко уклонился от явки в суд, что может стать основанием для избрания наиболее строгой меры пресечения. В пресс-службе Госбюро сообщают, что судебное заседание по избранию меры пресечения должно состояться 17 января.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ГБР, ссылаясь на данные СМИ, сообщили, что Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января 2022-го.

"Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрания меры пресечения", – сказано в сообщении.

В Госбюро заявили, что уклонение пятым президентом от исполнения процессуальных обязанностей и от явки в суд "может расцениваться как один из рисков", что дает основание судье для решения о применении наиболее строгой меры пресечения.

Читайте также: Порошенко из-за границы отчитался о выплате 11 млн грн за "юридические услуги"

Ранее сегодня пресс-служба Европейской солидарности сообщила, что Порошенко вернется в Киев 17 января в 09:00 рейсовым самолетом из Варшавы. Порошенко "посоветовал" Банковой "не тратить средства на прослушку" и "не пугать арестом прямо в аэропорту", озвучив дату и время своего прибытия.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Петр Порошенко госизмена гбр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 