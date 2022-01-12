Порошенко хотят избрать меру пресечения в день прилета. В ГБР говорят о "самой строгой"

Государственное бюро расследований заявило, что пятый президент Петр Порошенко уклонился от явки в суд, что может стать основанием для избрания наиболее строгой меры пресечения. В пресс-службе Госбюро сообщают, что судебное заседание по избранию меры пресечения должно состояться 17 января.

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В ГБР, ссылаясь на данные СМИ, сообщили, что Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января 2022-го.

"Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрания меры пресечения", – сказано в сообщении.

В Госбюро заявили, что уклонение пятым президентом от исполнения процессуальных обязанностей и от явки в суд "может расцениваться как один из рисков", что дает основание судье для решения о применении наиболее строгой меры пресечения.

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Ранее сегодня пресс-служба Европейской солидарности сообщила, что Порошенко вернется в Киев 17 января в 09:00 рейсовым самолетом из Варшавы. Порошенко "посоветовал" Банковой "не тратить средства на прослушку" и "не пугать арестом прямо в аэропорту", озвучив дату и время своего прибытия.

20 декабря 2021 года Порошенко объявили о подозрении по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов.

По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.

В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией" от власти президента Владимира Зеленского.

24 декабря СМИ сообщали, что ОГП просит у суда арестовать Порошенко с альтернативой залога в сумме 1 млрд грн, а суд разрешил его принудительный привод. Также Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко.

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Оксана Житнюк

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