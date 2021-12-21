СМИ показали полный текст подозрения Порошенко. Там также история создания ООН и ляп

Полный текст подозрения Офиса генерального прокурора пятому президенту Петру Порошенко в госизмене по "угольному делу" опубликовала Украинская правда. Преамбула 32-страничного документа начинается от основания ООН.

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По тексту подозрения, Офисом генпрокурора "установлено, что 24.10.1945 вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26.06.1945, которым фактически создана Организация Объединенных Наций (далее – ООН)".

Однако не все даты в документе указаны настолько же точно – на 22 странице созыв Порошенко СНБО ошибочно датирован 2021 годом вместо 2014 года: "Так, 03.11.2021 Президентом Украины Порошенко П.А., созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (далее – РНБО), а также предоставлены соответствующие указания должностным лицам Секретариата СНБО относительно созыва и проведения 04.11.2014 заседания СНБО по вопросам обеспечения государства и неотложных мер устойчивого проведения отопительного сезона 2014/2015 года."

17 декабря 2021 года ГБР заявило, что следователи пытались вручить подозрение Порошенко, однако он их проигнорировал и уехал.

20 декабря пресс-служба ГБР сообщила, что Порошенко объявили о подозрении в госизмене по "угольному делу". В Евросолидарности подозрение называют "фейковым" и "политически мотивированным".

Следствие СБУ считает, что во время своего президентства Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей террористических организаций ДНР и ЛНР.

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Сергей Бережной

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