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Порошенко из-за границы отчитался о выплате 11 млн грн за "юридические услуги"

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 16:14
Порошенко из-за границы отчитался о выплате 11 млн грн за
Петр Порошенко (Фото - eurosolidarity.org)

Пятый президент Украины Петр Порошенко выплатил почти 11 млн грн за юридические услуги. Выплата, как указано в очередном уведомлении о существенном изменении имущественного состояния, была проведена 29 декабря 2021 года.

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В дополнении к электронной декларации от 6 января, которое Порошенко как народный депутат обязан по закону подавать в случае существенных изменений в его имущественном положении, в графе "Расходы" указана выплата на сумму 10 990 059 грн за "юридические услуги". 

Выдержка из декларации Петра Порошенко (кликните для увеличения)

17 декабря следователи ГБР пытались вручить Порошенко подозрение, однако он их проигнорировал и уехал. После этого в Евросолидарности заявили, что лидер партии отправился в заранее запланированное "дипломатическое турне". 6 января (в день подачи пополнения к декларации), Порошенко написал в соцсетях, что вернется из-за границы 17 января, "чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии". 

В тот же день, 6 января, появились сообщения, что Печерский суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Сергей Бережной
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Петр Порошенко адвокаты е-декларация
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