Порошенко из-за границы отчитался о выплате 11 млн грн за "юридические услуги"

Пятый президент Украины Петр Порошенко выплатил почти 11 млн грн за юридические услуги. Выплата, как указано в очередном уведомлении о существенном изменении имущественного состояния, была проведена 29 декабря 2021 года.

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В дополнении к электронной декларации от 6 января, которое Порошенко как народный депутат обязан по закону подавать в случае существенных изменений в его имущественном положении, в графе "Расходы" указана выплата на сумму 10 990 059 грн за "юридические услуги".

17 декабря следователи ГБР пытались вручить Порошенко подозрение, однако он их проигнорировал и уехал. После этого в Евросолидарности заявили, что лидер партии отправился в заранее запланированное "дипломатическое турне". 6 января (в день подачи пополнения к декларации), Порошенко написал в соцсетях, что вернется из-за границы 17 января, "чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии".

В тот же день, 6 января, появились сообщения, что Печерский суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко.

20 декабря 2021 года Порошенко объявили о подозрении по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов.

По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.

В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией" от власти президента Владимира Зеленского.

24 декабря СМИ сообщали, что ОГП просит у суда арестовать Порошенко под залог 1 млрд грн, а суд разрешил его принудительный привод.

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Сергей Бережной

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