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Порошенко пообещал вернуться из-за границы 17 января – "чтобы защищать Украину"

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 09:41
Порошенко пообещал вернуться из-за границы 17 января –
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что вернется из-за границы 17 января, "чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии". Он написал об этом в социальных сетях.

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Порошенко пишет, что до 15 января будет "работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране".

17 января он намерен вернуться в Киев, чтобы появиться в суде и провести встречу с генпрокурором, воспользовавшись правом нардепа на неотложный прием.    

Скриншот из Facebook

21 декабря Порошенко в видеообращении из Варшавы говорил, что вернется в Украину в январе, не называя точной даты. 

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Сергей Бережной
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Петр Порошенко подозрение народный депутат генеральная прокуратура европейская солидарность
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