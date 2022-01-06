Порошенко пообещал вернуться из-за границы 17 января – "чтобы защищать Украину"

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что вернется из-за границы 17 января, "чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии". Он написал об этом в социальных сетях.

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Порошенко пишет, что до 15 января будет "работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране".

17 января он намерен вернуться в Киев, чтобы появиться в суде и провести встречу с генпрокурором, воспользовавшись правом нардепа на неотложный прием.

21 декабря Порошенко в видеообращении из Варшавы говорил, что вернется в Украину в январе, не называя точной даты.

20 декабря 2021 года Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии террористам по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-2015 годах. Его вызывали в Госбюро расследований на 23 декабря.

В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией" от власти Зеленского.

В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов.

24 декабря ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко с альтернативой в виде залога 1 млрд грн. Печерский суд якобы дал разрешение на принудительный привод пятого президента на заседание для избрания меры пресечения.

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Сергей Бережной

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