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Порошенко: Я вернусь в Украину в январе, поговорим о "госизмене"

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 11:58
Порошенко: Я вернусь в Украину в январе, поговорим о
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко вернется в Украину в январе. Об этом он заявил в видеообращении из Варшавы в Facebook.

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"Я не предоставлю им (власти, – ред.) такой возможности и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику", – сказал он.

Пятый президент также сказал, что "поговорит о госизмене" после возвращения. Затем Порошенко перечислил то, что считает своими достижениями и провалами нынешней власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

"Предъявление подозрения главе государства в госизмене, финансировании и способствовании террористическим организациям – это переход красных линий, это не шутки", – сказал он.

Новость дополняется...

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Петр Порошенко Донбасс госизмена уголь виктор медведчук
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