Порошенко: Я вернусь в Украину в январе, поговорим о "госизмене"
21.12.2021, 11:58
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко вернется в Украину в январе. Об этом он заявил в видеообращении из Варшавы в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я не предоставлю им (власти, – ред.) такой возможности и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику", – сказал он.
Пятый президент также сказал, что "поговорит о госизмене" после возвращения. Затем Порошенко перечислил то, что считает своими достижениями и провалами нынешней власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.
"Предъявление подозрения главе государства в госизмене, финансировании и способствовании террористическим организациям – это переход красных линий, это не шутки", – сказал он.
Новость дополняется...
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии