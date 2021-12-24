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Офис генпрокурора подписал ходатайство об аресте Порошенко – Укринформ, УП

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 17:22
Офис генпрокурора подписал ходатайство об аресте Порошенко – Укринформ, УП - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко с альтернативой залога в сумме 1 млрд гривень. Об этом сообщают Украинская правда и Укринформ, ссылаясь на источники в Офисе генпрокурора.

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Также источник сообщил журналистам, что Печерский суд Киева дал разрешение на принудительный привод Порошенко на заседание для избрания меры пресечения.

На звонки LIGA.net в Офисе генпрокурора не отвечают. В Госбюро расследований эту информацию подтвердить не смогли, а в Печерском суде Киева сказали, что не имеют права комментировать это.

Адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии LIGA.net сказал, что защита пятого президента и сама сегодня узнала о ходатайстве об аресте из СМИ. Однако, по словам Голованя, учитывая "исключительно противозаконные действия власти", у Порошенко допускают, что такое ходатайство было подписано.

Сейчас Порошенко находится в Польше, он планирует вернуться в Украину в первой половине января.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Оксана Житнюк
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Петр Порошенко госизмена арест
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