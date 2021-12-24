Офис генпрокурора подписал ходатайство об аресте Порошенко – Укринформ, УП
В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко с альтернативой залога в сумме 1 млрд гривень. Об этом сообщают Украинская правда и Укринформ, ссылаясь на источники в Офисе генпрокурора.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также источник сообщил журналистам, что Печерский суд Киева дал разрешение на принудительный привод Порошенко на заседание для избрания меры пресечения.
На звонки LIGA.net в Офисе генпрокурора не отвечают. В Госбюро расследований эту информацию подтвердить не смогли, а в Печерском суде Киева сказали, что не имеют права комментировать это.
Адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии LIGA.net сказал, что защита пятого президента и сама сегодня узнала о ходатайстве об аресте из СМИ. Однако, по словам Голованя, учитывая "исключительно противозаконные действия власти", у Порошенко допускают, что такое ходатайство было подписано.
Сейчас Порошенко находится в Польше, он планирует вернуться в Украину в первой половине января.
- 20 декабря Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии террористам по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. Его вызывают в Госбюро расследований на 23 декабря.
- По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией" от власти Зеленского.
- В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов.
Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела
Комментарии