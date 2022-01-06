Суд арестовал все имущество Порошенко – адвокат
06.01.2022, 14:36
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
Адвокат Игорь Головань утверждает, что Печерский суд Киева арестовал все имущество его клиента – пятого президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление он сделал на брифинге из зала суда.
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"Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича", – сказал адвокат.
По его словам, суд намерен опубликовать полное решение 14 января. Головань считает решение "незаконным" и намерен подавать на него апелляцию.
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