ГБР об "угольном деле": Порошенко уклонялся от получения повестки

Госбюро расследований заявляет, что пятый президент и лидер Евросолидарности Петр Порошенко якобы уклонялся от получения повестки ГБР и взял билет на самолет уже после того, как ему пытались ее вручить. Об этом было сказано на брифинге ведомства.

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То, что Порошенко, как заявляет ГБР, уклонялся от получения повестки и от явки в суд, может расцениваться как дополнительный риск для расследования и стать основанием для запроса для него "более суровой" меры пресечения, было сказано на брифинге.

На брифинге было заявлено, что 17 декабря 2021 года следователи пытались вручить Порошенко повестку на допрос в ГБР, однако он их проигнорировал и уехал. В тот же день в 19.04 он приобрел билет на авиарейс до Стамбула. На основании этого ГБР считает, что заявления адвокатов пятого президента о "заранее запланированном зарубежном турне" не соответствуют действительности.

В качестве подтверждения ГБР показало скриншоты запроса в авиакомпанию и ответа на него.

В ГБР выразили надежду, что заседание суда по избранию меры пресечения для Порошенко как подозреваемого состоится в понедельник 17 января, и что "подозреваемый прибудет в суд, как он и анонсировал, и все процессуальные нормы будут выдержаны так, как это предусмотрено законодательством".

12 января 2021 года в ГБР заявили, что Порошенко уклонился от явки в суд, что может стать основанием для избрания "наиболее строгой меры пресечения", и что судебное заседание по избранию меры пресечения должно состояться 17 января.

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Сергей Бережной

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