UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГБР об "угольном деле": Порошенко уклонялся от получения повестки

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 13:51
ГБР об
Скриншот из видеотрансляции брифинга ГБР

Госбюро расследований заявляет, что пятый президент и лидер Евросолидарности Петр Порошенко якобы уклонялся от получения повестки ГБР и взял билет на самолет уже после того, как ему пытались ее вручить. Об этом было сказано на брифинге ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

То, что Порошенко, как заявляет ГБР, уклонялся от получения повестки и от явки в суд, может расцениваться как дополнительный риск для расследования и стать основанием для запроса для него "более суровой" меры пресечения, было сказано на брифинге.

На брифинге было заявлено, что 17 декабря 2021 года следователи пытались вручить Порошенко повестку на допрос в ГБР, однако он их проигнорировал и уехал. В тот же день в 19.04 он приобрел билет на авиарейс до Стамбула. На основании этого ГБР считает, что заявления адвокатов пятого президента о "заранее запланированном зарубежном турне" не соответствуют действительности.

В качестве подтверждения ГБР показало скриншоты запроса в авиакомпанию и ответа на него.     

ГБР об "угольном деле": Порошенко уклонялся от получения повестки

ГБР об "угольном деле": Порошенко уклонялся от получения повестки

В ГБР выразили надежду, что заседание суда по избранию меры пресечения для Порошенко как подозреваемого состоится в понедельник 17 января, и что "подозреваемый прибудет в суд, как он и анонсировал, и все процессуальные нормы будут выдержаны так, как это предусмотрено законодательством".  

12 января 2021 года в ГБР заявили, что Порошенко уклонился от явки в суд, что может стать основанием для избрания "наиболее строгой меры пресечения", и что судебное заседание по избранию меры пресечения должно состояться 17 января.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Петр Порошенко мера пресечения подозрение госбюро расследований
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 