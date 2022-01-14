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В ГБР допустили перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по "угольному делу"

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 15:31
В ГБР допустили перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по
Татьяна Сапьян (фото - скриншот видео YouTube)

В Госбюро расследований допускают проведение перекрестного допроса по "угольному делу" пятого президента Петра Порошенко и нардепа Виктора Медведчука. Об этом во время брифинга сказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

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По словам спикера, "уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности".

Сапьян подчеркнула: если будет необходимость, то "следователи соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрестный допрос двоих упомянутых выше лиц".

На брифинге было заявлено, что 17 декабря 2021 года следователи пытались вручить Порошенко повестку на допрос в ГБР, однако он их проигнорировал и уехал. 

12 января 2021 года в ГБР заявили, что Порошенко уклонился от явки в суд, что может стать основанием для избрания "наиболее строгой меры пресечения", и что судебное заседание по избранию меры пресечения должно состояться 17 января.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Яна Катасонова
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Петр Порошенко допрос виктор медведчук угольное дело
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