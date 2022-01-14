В ГБР допустили перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по "угольному делу"
В Госбюро расследований допускают проведение перекрестного допроса по "угольному делу" пятого президента Петра Порошенко и нардепа Виктора Медведчука. Об этом во время брифинга сказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
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По словам спикера, "уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности".
Сапьян подчеркнула: если будет необходимость, то "следователи соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрестный допрос двоих упомянутых выше лиц".
На брифинге было заявлено, что 17 декабря 2021 года следователи пытались вручить Порошенко повестку на допрос в ГБР, однако он их проигнорировал и уехал.
12 января 2021 года в ГБР заявили, что Порошенко уклонился от явки в суд, что может стать основанием для избрания "наиболее строгой меры пресечения", и что судебное заседание по избранию меры пресечения должно состояться 17 января.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. Суд арестовал все его имущество.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского. Он намерен вернуться из-за границы в Украину 17 января.
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