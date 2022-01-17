Порошенко 15 минут не отдавали паспорт. В зону погранконтроля приехало ГБР

Пятому президенту Петру Порошенко 15 минут не отдавали паспорт на погранконтроле в аэропорту Жуляны, там присутствовали следователи Госбюро расследований. Это было видно на трансляции нардепа Евросолидарности Алексея Гончаренко и самого Порошенко в Facebook.

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На трансляции люди в костюмах представились следователями ГБР и говорили, что хотят вручить повестку в суд Порошенко. Его адвокат Игорь Головань требовал протокола процессуального действия.

Тем временем пятый президент стоял у окна погранконтроля и ждал, пока ему вернут паспорт. Примерно через 15 минут документ вернули.

После прохода контроля Порошенко заявил журналистам, что правоохранители "устанавливали его личность" и "пытались не пустить в Украину". Он считает инцидент давлением на оппозицию и поблагодарил журналистов, которые летели вместе с ним.

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Сейчас пятый президент уже выступает перед своими сторонниками, которые собрались у здания аэропорта. Трансляция – здесь.

После инцидента представитель ГБР на брифинге заявила, что следователи пытались вручить повестку Порошенко на 11:00 в Печерский суд, который будет выбирать ему меру пресечения.

Она утверждает, что политик отказался от получения, а окружающие его люди применяли физическое давление. По ее словам, адвокаты Порошенко заверили, что получат все документы, однако после погранконтроля этого не сделали. В ГБР заверяют, что со своей стороны все делали законно.

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Марк Сировой

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