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Порошенко возвращается в Украину: самолет сел в Жулянах – трансляция из аэропорта видео

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 08:50
Акция в поддержку Порошенко, аеропорт Жуляны (фото - Ірина Геращенко, Facebook)
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обновлено

Пятый президент Петр Порошенко возвращается в Украину, где его подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом. Радио Свобода планирует вести трансляцию из аэропорта Жуляны и из Печерского суда, который должен избрать ему меру пресечения.

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Порошенко вместе с соратниками и журналистами летит в Киев рейсом WizzAir из Варшавы. Отследить рейс можно здесь. Ожидается, что в 09:10 он прибудет в аэропорт Жуляны, где сторонники пятого президента собрались на акцию поддержки.

Порошенко возвращается в Украину: самолет сел в Жулянах – трансляция из аэропорта

Порошенко возвращается в Украину: самолет сел в Жулянах – трансляция из аэропорта

Параллельно Госбюро расследований анонсировало брифинг по делу Порошенко. Он запланирован на 09:30 и будет транслироваться на YouTube-канале ведомства.

Уже в 11:00 Печерский суд должен рассмотреть меру пресечения пятому президенту, прокуратура будет ходатайствовать об аресте. Порошенко обещал вчера на брифинге явиться в суд, он уверен, что его не арестуют.

Детальнее о возвращении Порошенко в Украину читайте в материале LIGA.netПорошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов

ОБНОВЛЕНО. Самолет с Порошенко сел в Жулянах чуть раньше запланированного – в 09:03.

Нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко ведет трансляцию из самолета.

Порошенко возвращается в Украину: самолет сел в Жулянах – трансляция из аэропорта

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Марк Сировой
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