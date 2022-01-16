"Нет оснований". Порошенко уверен, что его не арестуют по прибытии в Украину
16.01.2022, 17:24
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
Пятый президент Петр Порошенко уверен, что после его возвращения в Украину, он не будет арестован по "угольному делу". Об этом заявил Порошенко на брифинге в Польше.
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Политик подтвердил, что по прибытии в Украину намерен прийти в суд.
"Арестуют ли меня – говорю вам, что нет. Не потому, что я такой самоуверенный, но я не вижу оснований для этого. Если Зеленский пойдет на это, он навредит сам себе", – заявил он.
Порошенко прибудет в Киев в понедельник, 17 января, рейсовым самолетом из Варшавы в 09:00.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. Суд арестовал все его имущество.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского. Он намерен вернуться из-за границы в Украину 17 января.
- 12 января в ГБР заявили, что Порошенко уклонился от явки в суд, что может стать основанием для избрания "наиболее строгой меры пресечения".
- 14 января в Госбюро расследований заявили, что 17 декабря 2021 года следователи пытались вручить Порошенко повестку на допрос, однако он их проигнорировал.
- Заседание суда по избранию меры пресечения Порошенко назначено на 17 января на 11:00.
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