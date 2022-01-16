"Нет оснований". Порошенко уверен, что его не арестуют по прибытии в Украину

Пятый президент Петр Порошенко уверен, что после его возвращения в Украину, он не будет арестован по "угольному делу". Об этом заявил Порошенко на брифинге в Польше.

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Политик подтвердил, что по прибытии в Украину намерен прийти в суд.

"Арестуют ли меня – говорю вам, что нет. Не потому, что я такой самоуверенный, но я не вижу оснований для этого. Если Зеленский пойдет на это, он навредит сам себе", – заявил он.

Порошенко прибудет в Киев в понедельник, 17 января, рейсовым самолетом из Варшавы в 09:00.

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Наталия Медведева

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