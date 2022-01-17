"Макулатура или туалетные бумажки". Порошенко в суде призвал вернуть дело прокурорам
Пятый президент Петр Порошенко в Печерском суде Киева призвал судью вернуть "угольное дело" прокурорам и назвал материалы "макулатурой или туалетными бумажками". Трансляцию из зала суда ведет Радио Свобода.
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"Это дело должно быть немедленно возвращено в прокуратуру. Эта макулатура или туалетные бумажки, которые они дали нам, должны быть возвращены им. Там нет аж ничего", – заявил Порошенко.
Пятый президент называет дело против него "сфальсифицированным" и не считает себя подозреваемым.
"Закон обязывает их сообщить не в аппарат, при всем моем уважении, не уборщице. Должен быть лично уведомлен глава Верховной Рады, который трижды заявил, что никто ему публично ничего не сообщал", – сказал политик.
Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.net: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов.
Лидер партии Европейская солидарность напомнил, что "генеральный прокурор не подписала подозрение, глава ВР не был проинформирован, чего требует закон".
Порошенко назвал процесс "публичной дискредитацией лидера оппозиции по приказу Офиса президента".
Сегодня Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Медведчука и экс-министра энергетики Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным администрацией президента Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
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