"Макулатура или туалетные бумажки". Порошенко в суде призвал вернуть дело прокурорам

Пятый президент Петр Порошенко в Печерском суде Киева призвал судью вернуть "угольное дело" прокурорам и назвал материалы "макулатурой или туалетными бумажками". Трансляцию из зала суда ведет Радио Свобода.

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"Это дело должно быть немедленно возвращено в прокуратуру. Эта макулатура или туалетные бумажки, которые они дали нам, должны быть возвращены им. Там нет аж ничего", – заявил Порошенко.

Пятый президент называет дело против него "сфальсифицированным" и не считает себя подозреваемым.

"Закон обязывает их сообщить не в аппарат, при всем моем уважении, не уборщице. Должен быть лично уведомлен глава Верховной Рады, который трижды заявил, что никто ему публично ничего не сообщал", – сказал политик.

Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.net: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов.

Лидер партии Европейская солидарность напомнил, что "генеральный прокурор не подписала подозрение, глава ВР не был проинформирован, чего ​требует закон".

Порошенко назвал процесс "публичной дискредитацией лидера оппозиции по приказу Офиса президента".

Сегодня Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте.

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Александр Матвиенко

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