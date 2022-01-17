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Суд изберет меру пресечения Порошенко: прокуроры настаивают на аресте – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 10:46
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
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Сегодня Печерский суд Киева должен избрать меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, который сегодня вернулся в Украину. Трансляцию из-под суда ведет Радио Свобода, корреспондент которого попытается попасть и в зал.

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Судебное заседание должно начаться в 11:00. Прокуратура будет настаивать на аресте пятого президента. Сам Порошенко вчера заявил, что не верит в арест.

Сегодня утром в аэропорту Жулян Порошенко 15 минут не отдавали паспорт, в это время следователи Госбюро расследований пытались вручить ему повестку в суд, хоть он сам ранее и обещал явиться добровольно.

После задержки на границе пятый президент выступил перед своими сторонниками у терминала аэропорта. Он в частности заявил, что ждет их всех возле суда. Сторонники Порошенко уже там стоят.

Детальнее о возвращении Порошенко в Украину читайте в материале LIGA.netПорошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Марк Сировой
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