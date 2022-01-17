Прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривень

Сегодня, 17 января, во время заседания Печерского суда по "угольному делу" прокуратура попросила для пятого президента Петра Порошенко арест с возможностью выйти на свободу под залог в 1 млрд гривень.

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Прокурор попросил меру пресечения "в виде содержания под стражей сроком на два месяца на время досудебного расследования".

В ходатайстве было указано, что если обвиняемый выйдет под залог, то должен выполнять требования:

- являться в суд или к следователю, сообщать о невозможности приехать по требованию;

- не покидать Киев и информировать о смене места проживания;

- сдать паспорта, в том числе документы для выезда за границу;

- носить электронный браслет.

Сегодня, 17 января, пресс-секретарь ГБР на брифинге зачитала фабулу расследования, согласно которой Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от угля из ОРДЛО.

Сегодня утром Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте. Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.net: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов.

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Яна Катасонова

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