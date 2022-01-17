Прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривень
Сегодня, 17 января, во время заседания Печерского суда по "угольному делу" прокуратура попросила для пятого президента Петра Порошенко арест с возможностью выйти на свободу под залог в 1 млрд гривень.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Прокурор попросил меру пресечения "в виде содержания под стражей сроком на два месяца на время досудебного расследования".
В ходатайстве было указано, что если обвиняемый выйдет под залог, то должен выполнять требования:
- являться в суд или к следователю, сообщать о невозможности приехать по требованию;
- не покидать Киев и информировать о смене места проживания;
- сдать паспорта, в том числе документы для выезда за границу;
- носить электронный браслет.
Сегодня, 17 января, пресс-секретарь ГБР на брифинге зачитала фабулу расследования, согласно которой Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от угля из ОРДЛО.
Сегодня утром Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте. Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.net: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным администрацией президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
Читайте также: В Слуге народа осудили поведение Порошенко: Оно раскалывает общество
Комментарии