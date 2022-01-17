Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России – ГБР
Виктор Медведчук с ведома пятого президента Петра Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от поставок угля от террористических организаций. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Татьяна Сапьян, излагая фабулу расследования.
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Пресс-секретарь ГБР зачитала для журналистов фабулу расследования, согласно которой Медведчук по договоренности с Порошенко якобы согласовал с руководством Российской Федерации меры по ограничению поставок угля, чтобы вынудить Украину договариваться с террористическими организации в ОРДЛО. По заявлению ГБР, Медведчук взял на себя переговорную часть, а Порошенко якобы обеспечивал общее руководство процессом и кадры для его проведения.
14 января Госбюро расследований заявляло, что Порошенко якобы уклонялся от получения повестки в суд и взял билет на самолет уже после того, как ему пытались ее вручить.
17 января Порошенко вернулся в Украину через аэропорт Жуляны.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
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