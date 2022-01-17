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Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 10:12
Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России – ГБР - Фото
Татьяна Сапьян (Фото - скриншот из видеотрансляции брифинга)

Виктор Медведчук с ведома пятого президента Петра Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от поставок угля от террористических организаций. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Татьяна Сапьян, излагая фабулу расследования.

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Пресс-секретарь ГБР зачитала для журналистов фабулу расследования, согласно которой Медведчук по договоренности с Порошенко якобы согласовал с руководством Российской Федерации меры по ограничению поставок угля, чтобы вынудить Украину договариваться с террористическими организации в ОРДЛО. По заявлению ГБР, Медведчук взял на себя переговорную часть, а Порошенко якобы обеспечивал общее руководство процессом и кадры для его проведения. 

14 января Госбюро расследований заявляло, что Порошенко якобы уклонялся от получения повестки в суд и взял билет на самолет уже после того, как ему пытались ее вручить. 

17 января Порошенко вернулся в Украину через аэропорт Жуляны.

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Сергей Бережной
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