UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Слуге народа осудили поведение Порошенко: Оно раскалывает общество

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 17:22
В Слуге народа осудили поведение Порошенко: Оно раскалывает общество - Фото
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Пятый президент Петр Порошенко 17 января во время возвращения в Украину попытался устроить "искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние" вместо того, чтобы выполнить требуемые законом процедуры. Об этом написала в Telegram спикер партии Слуга народа Юлия Палийчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не так давно этот политик заявлял о необходимости объединить усилия всех политических сил для противостояния российской агрессии, а сегодня – как и много раз до этого – демонстрирует поведение, направленное на раскол общества", – сказано в заявлении политсилы.

В партии подчеркнули, что Порошенко хочет "избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды". В Слуге народа назвали его действия "проявлением позорных привычек старой политики".

Слуга народа призывает партию Европейская солидарность убедить своего лидера отказаться от политизации процесса, поскольку обязанности политика – "уважать закон, соблюдать законные процедуры, выполнять судебные предписания и уважать каждого своего согражданина".

Скриншот Telegram

Сегодня, 17 января, пресс-секретарь ГБР на брифинге зачитала фабулу расследования, согласно которой Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от угля из ОРДЛО.

Сегодня утром Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте. Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.netПорошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов.

Читайте также: Порошенко об обвинениях ГБР: Они врут, они чокнутые

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа Петр Порошенко виктор медведчук угольное дело Юлия Палийчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 