В Слуге народа осудили поведение Порошенко: Оно раскалывает общество

Пятый президент Петр Порошенко 17 января во время возвращения в Украину попытался устроить "искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние" вместо того, чтобы выполнить требуемые законом процедуры. Об этом написала в Telegram спикер партии Слуга народа Юлия Палийчук.

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"Не так давно этот политик заявлял о необходимости объединить усилия всех политических сил для противостояния российской агрессии, а сегодня – как и много раз до этого – демонстрирует поведение, направленное на раскол общества", – сказано в заявлении политсилы.

В партии подчеркнули, что Порошенко хочет "избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды". В Слуге народа назвали его действия "проявлением позорных привычек старой политики".

Слуга народа призывает партию Европейская солидарность убедить своего лидера отказаться от политизации процесса, поскольку обязанности политика – "уважать закон, соблюдать законные процедуры, выполнять судебные предписания и уважать каждого своего согражданина".

Сегодня, 17 января, пресс-секретарь ГБР на брифинге зачитала фабулу расследования, согласно которой Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от угля из ОРДЛО.

Сегодня утром Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте. Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.net: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов.

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Яна Катасонова

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