Порошенко об обвинениях ГБР: Они врут, они чокнутые

Пятый президент Петр Порошенко в ответ на выдвинутые против него Госбюро расследований (ГБР) подозрения по "угольному делу" сказал: "Они врут, они чокнутые". Комментарий появился в интервью Порошенко для LB.ua.

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На вопрос автора интервью "ГБР утверждает, что на оккупированных территориях шахтерам невозможно было заплатить иначе, чем наличкой, передачу которой обеспечивали боевики, что и является финансированием терроризма" Порошенко ответил: "Я не могу комментировать, что говорит ГБР. Они врут, они чокнутые".

Лидеру Евросолидарности был также задан вопрос: почему он не принял подозрение у следователей (ГБР утверждает, что следователи пытались вручить ему повестку в суд, - ред.) под Верховной Радой, если он понимал, с чем следователи к нему пришли.

Порошенко ответил, что он этого не понимал, но осознавал, что против него "готовится сценарий видосиков". Об этом, по его словам, "честно и откровенно сказал Портнов: мол, их задача – вручить Порошенко 60 повесток по 30 делам".

О возможном перекрестном допросе с Виктором Медведчуком в ГБР Порошенко сказал, что "впервые об этом слышит" и этого "не комментирует".

Сегодня пресс-секретарь ГБР на брифинге зачитала фабулу расследования, согласно которой Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России, чтобы усилить зависимость Украины от угля из ОРДЛО.

Сегодня же Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте. Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.net: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов.

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Сергей Бережной

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