У Венедиктовой просят суд арестовать Порошенко. Альтернатива – 1 млрд грн залога

Сегодня, 21 января, подана апелляция на решение суда о мере пресечения для пятого президента Петра Порошенко по "угольному делу" – прокуроры настаивают на аресте с возможностью залога. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн", – сказано в сообщении.

Порошенко вернулся в Украину 17 января, в тот же день Печерский суд начал избирать меру пресечения, процесс затянулся на несколько дней. 19 января судья огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство.

Прокуратура настаивала на аресте пятого президента с альтернативой 1 млрд грн залога. Генпрокурор Ирина Венедиктова после оглашения меры пресечения заявила, что прокуратура намерена обжаловать решение суда.

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Яна Катасонова

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