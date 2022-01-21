У Венедиктовой просят суд арестовать Порошенко. Альтернатива – 1 млрд грн залога
Сегодня, 21 января, подана апелляция на решение суда о мере пресечения для пятого президента Петра Порошенко по "угольному делу" – прокуроры настаивают на аресте с возможностью залога. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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"Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн", – сказано в сообщении.
Порошенко вернулся в Украину 17 января, в тот же день Печерский суд начал избирать меру пресечения, процесс затянулся на несколько дней. 19 января судья огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство.
Прокуратура настаивала на аресте пятого президента с альтернативой 1 млрд грн залога. Генпрокурор Ирина Венедиктова после оглашения меры пресечения заявила, что прокуратура намерена обжаловать решение суда.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
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