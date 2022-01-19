Венедиктова: Суд избрал меру пресечения Порошенко, значит подозрение ему – законно

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко означает, что суд подтвердил законность и обоснованность предъявленного ему подозрения. Об этом Венедиктова заявила в видеообращении, опубликованном в Facebook.

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По словам Венедиктовой, решение суда об избрании меры пресечения Порошенко говорит о том, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла за избранием меры пресечения.

"Стало доброй традицией, когда медийные фигуранты уголовных производств с особым статусом оспаривают порядок сообщения или само подозрение. Не такое подозрение, не в тот день, не той рукой вручили, не с тем выражением лица", – сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что Порошенко поставили в известность о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций способом, который определен законом.

"Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из анонимных телеграмм-каналов – это бред, распространяющийся трусливыми недопиарщиками, которым стыдно и страшно показать свое лицо", – заявила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении, а замгенпрокурора, который его подписал, координировал деятельность органов досудебного расследования по этому уголовному делу с самого начала и был знаком с материалами.

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Наталия Медведева

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