Венедиктова: Суд избрал меру пресечения Порошенко, значит подозрение ему – законно
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко означает, что суд подтвердил законность и обоснованность предъявленного ему подозрения. Об этом Венедиктова заявила в видеообращении, опубликованном в Facebook.
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По словам Венедиктовой, решение суда об избрании меры пресечения Порошенко говорит о том, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла за избранием меры пресечения.
"Стало доброй традицией, когда медийные фигуранты уголовных производств с особым статусом оспаривают порядок сообщения или само подозрение. Не такое подозрение, не в тот день, не той рукой вручили, не с тем выражением лица", – сказала Венедиктова.
Она подчеркнула, что Порошенко поставили в известность о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций способом, который определен законом.
"Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из анонимных телеграмм-каналов – это бред, распространяющийся трусливыми недопиарщиками, которым стыдно и страшно показать свое лицо", – заявила генпрокурор.
По словам Венедиктовой, у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении, а замгенпрокурора, который его подписал, координировал деятельность органов досудебного расследования по этому уголовному делу с самого начала и был знаком с материалами.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
- Сегодня суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. В ГБР заявили, что у стороны обвинения есть основания оспорить решение.
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