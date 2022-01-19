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Венедиктова: Суд избрал меру пресечения Порошенко, значит подозрение ему – законно

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 19:49
Венедиктова: Суд избрал меру пресечения Порошенко, значит подозрение ему – законно - Фото
Ирина Венедиктова (Скриншот видео Офиса генпрокурора)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко означает, что суд подтвердил законность и обоснованность предъявленного ему подозрения. Об этом Венедиктова заявила в видеообращении, опубликованном в Facebook.

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По словам Венедиктовой, решение суда об избрании меры пресечения Порошенко говорит о том, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла за избранием меры пресечения.

"Стало доброй традицией, когда медийные фигуранты уголовных производств с особым статусом оспаривают порядок сообщения или само подозрение. Не такое подозрение, не в тот день, не той рукой вручили, не с тем выражением лица", – сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что Порошенко поставили в известность о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций способом, который определен законом.

"Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из анонимных телеграмм-каналов – это бред, распространяющийся трусливыми недопиарщиками, которым стыдно и страшно показать свое лицо", – заявила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении, а замгенпрокурора, который его подписал, координировал деятельность органов досудебного расследования по этому уголовному делу с самого начала и был знаком с материалами.

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Наталия Медведева
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