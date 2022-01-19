Дело Порошенко. В Европарламенте призвали положить конец избирательному правосудию

В Европарламенте призывают Украину к прозрачному рассмотрению дела подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко и не прибегать к избирательному правосудию против бывших лидеров. Об этом говорится в заявлении Витольда Ващиковского – главы делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина.

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В документе отмечается, что против Порошенко выдвинуты "очень серьезные обвинения" в критический для Украины момент – когда она сталкивается с угрозой эскалации агрессии России.

Ващиковский пишет, что стратегическое партнерство ЕС и Украины основано на общих ценностях и стремлении поддерживать максимально возможный уровень международных стандартов.

Поэтому он ожидает от украинских властей, что судебный процесс должен пройти с соблюдением процедур, процессуальных норм, а также независимо и беспристрастно.

"Украина должна положить конец продолжающемуся порочному кругу избирательного правосудия против своих бывших лидеров. Без внутриполитической стабильности нация не сможет противостоять угрозам России", – говорится в заявлении.

По словам Ващиковского, ослабление сплоченности и устойчивости украинского общества только сыграет на руку тем, кто стремится ослабить и подорвать его с помощью разногласий, гибридных атак, дезинформации, военных угроз и агрессии.

"Мы искренне надеемся, что Украина сможет избежать токсичной политической поляризации и внутриполитической борьбы и сможет защитить свое единство и решимость противостоять любым дальнейшим угрозам и гибридным атакам, направленным против нее путинской Россией," – говорится в заявлении.

Ранее с похожим заявлением выступила посол Великобритании Мелинда Симмонс. Она заявила, что Украине надо не отвлекаться на поляризацию внутренней политики, а объединиться против агрессии РФ.

Сегодня Печерский суд отказал прокуратуре в аресте Порошенко под залог 1 млрд грн и назначил ему личные обязательства, в том числе сдать паспорта и не выезжать за пределы Киева и Киевской области. Пятый президент считает, что это ограничивает его политическую деятельность.

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Марк Сировой

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