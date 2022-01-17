Дело Порошенко. Британия призвала объединиться против агрессии России и не отвлекаться

Посол Великобритании Мелинда Симмонс сегодня, 17 января, когда суд избирает меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, напомнила об агрессии РФ и призвала политических лидеров страны не отвлекаться на "поляризацию" внутренней политики. Об этом она написала в Twitter.

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"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", – заявила Симмонс.

Ранее, 21 декабря 2021-го, она отреагировала на вручение подозрения в госизмене Порошенко. Тогда Симмонс призвала украинских правоохранителей к беспристрастному рассмотрению дела, заявив, что "внимательно следит" за ним.

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Оксана Житнюк

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