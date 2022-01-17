UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дело Порошенко. Британия призвала объединиться против агрессии России и не отвлекаться

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 11:56
Дело Порошенко. Британия призвала объединиться против агрессии России и не отвлекаться - Фото
Мелинда Симмонс (скриншот видео UK in Ukraine, YouTube)

Посол Великобритании Мелинда Симмонс сегодня, 17 января, когда суд избирает меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, напомнила об агрессии РФ и призвала политических лидеров страны не отвлекаться на "поляризацию" внутренней политики. Об этом она написала в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", – заявила Симмонс.

Дело Порошенко. Британия призвала объединиться против агрессии России и не отвлекаться

Ранее, 21 декабря 2021-го, она отреагировала на вручение подозрения в госизмене Порошенко. Тогда Симмонс призвала украинских правоохранителей к беспристрастному рассмотрению дела, заявив, что "внимательно следит" за ним.

Читайте также: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Петр Порошенко посол великобритании агрессия рф Мелинда Симмонc
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 