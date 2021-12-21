Посольство США о деле Порошенко: Важно, чтобы оно основывалось не на политических мотивах
Посольство США отреагировало на вручение подозрения в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, призвав Украину придерживаться верховенства права в этом деле. Сообщение опубликовано в Twitter посольства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", – сказано в сообщении.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс тоже призвала украинских правоохранителей к беспристрастному рассмотрению дела, заявив, что "внимательно следит" за ним.
"Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры", – написала она.
Сегодня Порошенко записал видео, в котором сказал, что вернется в Украину в первой половине январе – тогда и "поговорит" о госизмене. Сейчас лидер Евросолидарности находится в Польше.
- 20 декабря Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии террористам по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. Его вызывают в Госбюро расследований на 23 декабря.
- По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- В Евросолидарности считают дело "фейковым" и "попыткой расправы над оппозицией" от власти Зеленского.
- В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов.
Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела
Комментарии