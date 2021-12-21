Посольство США о деле Порошенко: Важно, чтобы оно основывалось не на политических мотивах

Посольство США отреагировало на вручение подозрения в госизмене пятому президенту Петру Порошенко, призвав Украину придерживаться верховенства права в этом деле. Сообщение опубликовано в Twitter посольства.

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"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", – сказано в сообщении.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс тоже призвала украинских правоохранителей к беспристрастному рассмотрению дела, заявив, что "внимательно следит" за ним.

"Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры", – написала она.

Сегодня Порошенко записал видео, в котором сказал, что вернется в Украину в первой половине январе – тогда и "поговорит" о госизмене. Сейчас лидер Евросолидарности находится в Польше.

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Оксана Житнюк

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