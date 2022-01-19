Госбюро о мере пресечения для Порошенко: Есть все основания для обжалования
Госбюро расследований отреагировало на меру пресечения для подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко в виде личного обязательства. В ГБР заявили, что у стороны обвинения есть основания оспорить решение.
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В Госбюро считают, что сегодняшнее решение суда "не обеспечит должного поведения" Порошенко, а потому у стороны обвинения "есть все основания для его апелляционного обжалования".
В ГБР также заявили, что в постановлении по избранию меры пресечения следственным судьей "констатирована законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях".
Прокуратура настаивала на аресте пятого президента с альтернативой 1 млрд гривень залога.
Сегодня суд вынес решение по мере пресечения для Порошенко. Заседание началось 17 января, после чего судья "находился в совещательной комнате". 19 января суд огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство. Он должен сдать паспорта, не выезжать из Киева и являться по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору или в суд. Решение суда может быть оспорено в течение пяти дней с момента его оглашения.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
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