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Госбюро о мере пресечения для Порошенко: Есть все основания для обжалования

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 17:36
Госбюро о мере пресечения для Порошенко: Есть все основания для обжалования - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Госбюро расследований отреагировало на меру пресечения для подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко в виде личного обязательства. В ГБР заявили, что у стороны обвинения есть основания оспорить решение.

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В Госбюро считают, что сегодняшнее решение суда "не обеспечит должного поведения" Порошенко, а потому у стороны обвинения "есть все основания для его апелляционного обжалования".

В ГБР также заявили, что в постановлении по избранию меры пресечения следственным судьей "констатирована законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях".

Прокуратура настаивала на аресте пятого президента с альтернативой 1 млрд гривень залога.

Сегодня суд вынес решение по мере пресечения для Порошенко. Заседание началось 17 января, после чего судья "находился в совещательной комнате". 19 января суд огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство. Он должен сдать паспорта, не выезжать из Киева и являться по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору или в суд. Решение суда может быть оспорено в течение пяти дней с момента его оглашения.

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Оксана Житнюк
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Петр Порошенко госизмена гбр
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