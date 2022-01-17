Порошенко: Я не сяду, я не дам себя посадить, я – не Тимошенко

Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко уверен, что не сядет в тюрьму, как сидела лидер Батькивщины Юлия Тимошенко при режиме Виктора Януковича. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

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"Первое – я не сяду. Второе – я не позволю себя посадить. Я – не Тимошенко... Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я – не она", – сказал пятый президент.

Порошенко не стал рассказывать, как именно намерен "бороться", но заверил, что будет делать все, чтобы как можно эффективнее продолжать политическую деятельность.

Он в очередной раз назвал дело "политическими преследованиями" и сказал, что в суде надо обсуждать содержание подозрение, а не размер залога.

При этом Порошенко не исключает: при выборе меры пресечения между залогом и арестом может выбрать СИЗО.

"Я выберу еще. Может, и за решеткой, если будет происходить такой произвол… Как сказал классик: "Пусть сильнее грянет буря", – сказал он.

Сегодня Порошенко вернулся в Украину. Печерский суд избирает ему меру пресечения, прокуроры настаивают на аресте. Детальнее о его деле читайте в материале LIGA.net: Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов

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Марк Сировой

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