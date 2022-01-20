Судья по делу Порошенко ушел в отпуск

Судья Алексей Соколов ушел в отпуск на следующий день после оглашения меры пресечения в виде личного обязательства подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Печерского суда Киева.

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В суде сообщили, что сегодня, 20 января, Соколов находится в отпуске – есть соответствующий приказ. Насчет завтрашнего дня – неизвестно.

Порошенко вернулся в Украину 17 января, в тот же день Печерский суд начал избирать меру пресечения. Заседание началось в 11:40, а в 17:40 судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату. Через пять часов секретарь суда вышел с заявлением, что решение будет объявлено 19 января.

18 января LIGA.net сказали в суде, что Соколов все еще "находится в совещательной комнате". 19 января судья огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство.

Прокуратура настаивала на аресте пятого президента с альтернативой 1 млрд грн залога. Генпрокурор Ирина Венедиктова после оглашения меры пресечения заявила, что прокуратура намерена обжаловать решение суда.

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Оксана Житнюк

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