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ГБР заявляет, что Порошенко "хочет сорвать следствие и политизирует процесс"

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 15:22
ГБР заявляет, что Порошенко
Петр Порошенко (Фото – eurosolidarity.org)

Госбюро расследований заявляет, что подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко "хочет сорвать следствие и только политизирует процесс", а также призывает адвокатов Порошенко "не распространять фейки". Об этом сказано в сегодняшней публикации на сайте ГБР.

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ГБР отреагировало на заявления адвокатов Порошенко о том, что отказ от дачи показаний – это право, а не обязанность, и что следователи якобы хотели провести перекрестный допрос Порошенко и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В ГБР заявили, что подозреваемый не может определять количество допросов и участие в процессуальных действиях является обязанностью Порошенко.

"Поэтому с огорчением воспринимаем слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный "не будет сотрудничать со следствием". Следовательно, приходится констатировать, что мера пресечения Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. Становится все более очевидным, что Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс", – заявили в ГБР.

Также в Госбюро отметили, что 31 января допрос Медведчука не планируется и "не может идти речи" о перекрестном допросе.

ГБР призвало команду Порошенко "не манипулировать информацией и не распространять фейки".

Сегодняшнее апелляционное заседание не состоялось, новое назначили на 11 февраля, на 11:00.

Порошенко вернулся в Украину 17 января, Печерский суд тут же начал избирать ему меру пресечения, но огласил решение лишь 19 января – личное обязательство. Порошенко, в частности, запретили покидать Киев и Киевскую область.

Решением недовольны ни пятый президент, ни Госбюро расследований. Обе стороны решение обжаловали. Офис генпрокурора снова будет просить для Порошенко арест с альтернативой залога 1 млрд грн.

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Оксана Житнюк
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Петр Порошенко госизмена подозрение гбр
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