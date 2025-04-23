Портников: Трамп воспринимает Путина как ровного игрока, а мы на этой карте не существуем

Виталий Портников (Фото: скриншот с видео LIGA.net)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспринимает российского диктатора Владимира Путина как равного игрока, а Украины на этой карте интересов лидера Штатов нет, считает публицист и журналист Виталий Портников. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

Ранее Портников утверждал, что Путин использует самовлюбленность и некомпетентность Трампа. У публициста спросили, может ли на этом сыграть Украина.

"У Путина есть возможности использовать эти черты характера Трампа. Потому что Трамп воспринимает Путина как равного игрока, а мы на этой карте интересов Трампа не существуем", – сказал Портников.

Он отметил, что Трамп "не очень сильно изменился", не только с первого президентского срока, но и за всю свою жизнь. Публицист рассказал, что пересмотрел интервью американского президента, которое тот давал в 34-летнем возрасте, то есть более 40 лет назад.

"Это была история, когда американские дипломаты были в заложниках в Иране. И Трамп совершенно четко в этом интервью говорит, что главное – это чтобы тебя уважали. Почему такая страна как США не может послать армию в Иран и освободить заложников", – рассказал Портников, цитируя Трампа.

После этого ведущая спросила Трампа, готов ли он быть в составе этой армии и освободить заложников. На это он ответил, что должен быть соответствующего возраста, хотя тогда ему было 34 года.

"Ну это же не война. Почему я должен участвовать в этом?" – привел слова Трампа Портников.

Публицист объяснил, что Трамп хочет, чтобы его уважали, но не тогда, когда он сам участник.

"И это интервью заканчивается довольно сакраментальным вопросом и сакраментальным ответом. А что будет, если такой богатый человек, как вы обанкротитесь, что вы будете тогда делать?" – рассказал Портников.

На это Трамп ответил, что в этом случае он будет баллотироваться в президенты США.