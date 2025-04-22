CNN показал портрет Трампа, который ему мог подарить Путин – фото

Дональд Трамп (Фото: ЕPA/GRAEME SLOAN)

Портрет лидера США Дональда Трампа, который ему подарил российский диктатор Владимир Путин и передал через спецпредставителя Стива Уиткоффа, нарисовал якобы известный российский художник Никас Сафронов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на беседу с самим художником.

Утверждается, что портрет был создан по заказу Кремля. На нем изображен Трамп, который поднимает кулак на сцене после неудавшегося покушения на его митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в июле 2024 года.

"Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает", – сказал Сафронов в комментарии CNN.

Якобы портрет Трампа, подаренный Путиным (Фото: CNN)

По его словам, к нему приходили "какие-то люди" и попросили изобразить Трампа таким, каким он сам его видит. Но он якобы не подозревал, что это были представители Кремля. Вместе с тем, как утверждает художник, он решил не брать денег за картину и понял, что портрет якобы может "сблизить" США и Россию.

После этого с ним якобы связался сам российский диктатор. Он назвал портрет "лестным" и заявил, что он "стал важным шагом на пути улучшения отношений" со США.

Отмечается, что портрет, якобы подаренный Трампу от Путина, похож на тот, который сейчас висит в Большом фойе Белого дома.