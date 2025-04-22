CNN показав портрет Трампа, який йому міг подарувати Путін – фото

Дональд Трамп (Фото: ЕPA/GRAEME SLOAN)

Портрет лідера США Дональда Трампа, який йому подарував російський диктатор Володимир Путін і передав через спецпредставника Стіва Віткоффа, намалював нібито відомий російський художник Нікас Сафронов. Про це повідомляє CNN, посилаючись на розмову із самим художником.

Стверджується, що портрет було створено на замовлення Кремля. На ньому зображений Трамп, який підіймає кулак на сцені після невдалого замаху на його мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у липні 2024 року.

"Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне їй те, на що вона заслуговує", – сказав Сафронов у коментарі CNN.

Нібито портрет Трампа, подарований Путіним (Фото: CNN)

За його словами, до нього приходили "якісь люди" і попросили зобразити Трампа таким, яким він сам його бачить. Але він нібито не підозрював, що то були представники Кремля. Водночас, як стверджує митець, він вирішив не брати грошей за картину і зрозумів, що портрет нібито може "зблизити" США та Росію.

Після цього з ним нібито зв'язався сам російський диктатор. Він назвав портрет "втішним" і заявив, що він "став важливим кроком на шляху покращення відносин" зі США.

Зазначається, що портрет, нібито подарований Трампу від Путіна, схожий на той, що зараз висить у Великому фоє Білого дому.