Портников: Трамп сприймає Путіна як рівного гравця, а ми на цій мапі інтересів не існуємо

Віталій Портников (Фото: скриншот з відео LIGA.net)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сприймає російського диктатора Володимира Путіна як рівного гравця, а України на цій мапі інтересів лідера Штатів не існує, вважає публіцист та журналіст Віталій Портников. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

Раніше Портников стверджував, що Путін використовує самозакоханість та некомпетентність Трампа. У публіциста запитали, чи може на цьому зіграти Україна.

"Путін має можливості використовувати ці риси характеру Трампа. Тому що Трамп сприймає Путіна як рівного гравця, а ми на цій мапі інтересів Трампа не існуємо", – сказав Портников.

Він зазначив, що Трамп "не дуже сильно змінився", не лише з першого президентського терміну, а й за все своє життя. Публіцист розповів, що передивився інтерв’ю американського президента, яке той давав у 34-річному віці, тобто понад 40 років тому.

"Це була історія, коли американські дипломати були в заручниках в Ірані. І Трамп абсолютно чітко в цьому інтерв’ю говорить, що головне – це щоб тебе поважали. Чому така країна як США не може послати армію до Ірану і звільнити заручників", – розповів Портников, цитуючи Трампа.

Після цього ведуча запитала у Трампа, чи готовий він бути у складі цієї армії й звільнити заручників. На це він відповів, що мав би бути відповідного віку, хоча тоді йому було 34 роки.

"Ну це ж не війна. Чому я маю брати в цьому участь?" – навів слова Трампа Портников.

Публіцист пояснив, що Трамп хоче, щоб його поважали, але не тоді, коли він сам є учасником.

"І це інтерв’ю закінчується досить сакраментальним запитанням і сакраментальною відповіддю. А що буде, якщо така багата людина як ви збанкрутіє, що ви будете тоді робити?" – розповів Портников.

На це Трамп відповів, що у такому разі він балотуватиметься у президенти США.