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21.05.2019, 06:25

Портнов взялся за Порошенко: подал заявление в ГБР - фото

Портнов взялся за Порошенко: подал заявление в ГБР - фото - Фото
Андрей Портнов (фото - LIGA.net)

Юрист просит бюро начать расследование против пятого президента за "госизмену", "попытку захвата власти" и "превышение власти и служебных полномочий"

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Экс-замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов вчера, 20 мая, подал в Госбюро расследований заявление о "преступлениях" пятого президента Петра Порошенко. Он сообщил об этом у себя в Тelegram, прикрепив скан документа для ГБР в PDF-формате.

Так же, как утверждали осенью 2018 года власти страны-агрессора РФ, Портнов пишет, что Порошенко якобы отправил корабли ВМС через Керченский пролив для того, чтобы россияне напали на них.

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Это, считает юрист, сделано, чтобы затем ввести военное положение и сорвать плановые выборы президента. То есть, остаться у власти.

По словам Портнова, Порошенко теперь, после инаугурации Владимира Зеленского, потерял неприкосновенность от уголовного преследования.

Портнов вернулся в Украину позавчера, 19 мая, и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко. Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к нему у ГПУ нет вопросов.

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Теги: Петр Порошенко, керченский пролив, моряки, гбр, Андрей Портнов
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