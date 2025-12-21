Португалия предоставит десятки миллионов евро на оружие для Украины
Португалия предоставит десятки миллионов евро на военную помощь Украине, написал министр обороны Денис Шмыгаль после встречи со своим португальским коллегой Нуну Мело.
Шмыгаль рассказал о готовности Португалии сделать вклад объемом 50 млн евро в механизм PURL. По этой программе партнеры по НАТО закупают американское оружие для Украины.
Также, добавил чиновник, Лиссабон решил в течение пяти лет направлять по 25 млн евро в рамках европейской инициативы SAFE для закупки оборонной продукции Украины.
"Обсудили продолжение сотрудничества, в частности в сфере оборонной промышленности, перспективы взаимовыгодных проектов и долгосрочного развития наших возможностей. Отдельно остановились на критических потребностях обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры", – добавил глава МО о встрече.
Накануне президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали в Киеве заявление об установлении партнерства для производства морских дронов.
- Во время последнего заседания "Рамштайна" Лиссабон объявил, что сделает вклад в "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для Украины и предоставит 10 млн евро на дроны. В целом же на этой встрече партнеры объявили о помощи на минимум 19,5 млрд евро.
