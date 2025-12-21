Португалия предоставит десятки миллионов евро на оружие для Украины

Лиссабон хочет присоединиться к PURL и пять лет будет выделять деньги на SAFE для поддержки Киева

Министры обороны Португалии, Нуну Мело, и Украины, Денис Шмыгаль (Фото: X последнего)

Португалия предоставит десятки миллионов евро на военную помощь Украине, написал министр обороны Денис Шмыгаль после встречи со своим португальским коллегой Нуну Мело.

Шмыгаль рассказал о готовности Португалии сделать вклад объемом 50 млн евро в механизм PURL. По этой программе партнеры по НАТО закупают американское оружие для Украины.

Также, добавил чиновник, Лиссабон решил в течение пяти лет направлять по 25 млн евро в рамках европейской инициативы SAFE для закупки оборонной продукции Украины.

"Обсудили продолжение сотрудничества, в частности в сфере оборонной промышленности, перспективы взаимовыгодных проектов и долгосрочного развития наших возможностей. Отдельно остановились на критических потребностях обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры", – добавил глава МО о встрече.

Накануне президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали в Киеве заявление об установлении партнерства для производства морских дронов.