Португалія надасть десятки мільйонів євро на зброю для України

Лісабон хоче долучитися до PURL та п'ять років виділятиме кошти на SAFE для підтримки Києва

Міністри оборони Португалії, Нуну Мело, та України, Денис Шмигаль (Фото: X останнього)

Португалія надасть десятки мільйонів євро на військову допомогу Україні, написав міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі зі своїм португальським колегою Нуну Мело.

Шмигаль розповів про готовність Португалії зробити внесок обсягом 50 млн євро до механізму PURL. За цією програмою партнери по НАТО закуповують американську зброю для України.

Також, додав чиновник, Лісабон вирішив впродовж п'яти років скеровувати по 25 млн євро у межах європейської ініціативи SAFE для закупівлі оборонної продукції України.

"Обговорили продовження співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості, перспективи взаємовигідних проєктів і довгострокового розвитку наших спроможностей. Окремо зупинилися на критичних потребах оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури", – додав глава МО про зустріч.

Напередодні президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали у Києві заяву про встановлення партнерства для виробництва морських дронів.