Португалія – третя європейська країна, у якій 18 травня відбуваються вибори

Голосування триває з 08:00 до 19:00 за місцевим часом, а перші екзитполи мають з’явитися після 20:00

Фото: ЕРА/ANTONIO COTRIM

У Португалії 18 травня відбуваються дострокові парламентські вибори – треті за останні три роки. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що позачергові вибори в Португалії відбулися через рік після формування уряду меншості під керівництвом Луїша Монтенегру. Він сам ініціював голосування про довіру після звинувачень опозиції у конфлікті інтересів, пов'язаному з фірмою його родини, але не отримав підтримки парламенту.

Монтенегру відкидає звинувачення, а опитування свідчать, що більшість виборців не підтримали критику опозиції.

Голосування триває з 08:00 до 19:00 за місцевим часом, а перші екзитполи мають з’явитися після 20:00. Головні теми цих виборів – житло й імміграція. За прогнозами, Демократичний альянс Монтенегру отримає найбільше голосів (понад 32%), але знову не матиме більшості. Його головний опонент – Соціалістична партія – набирає близько 26%.