В Ватикане начинается интронизационная месса папы Льва XIV. Зеленский уже там – видео

Папа римский Лев XIV (Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz)

В Ватикане началась интронизационная месса папы римского Льва XIV. Перед этим понтифик поздоровался с паломниками, объехав площадь Святого Петра белым автомобилем с открытой крышей, передает Vatican News.

Ватикан прогнозирует, что на площади Святого Петра во время интронизационной мессы нового папы соберется около 250 000 человек.

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой уже прибыли на мероприятие. Кроме того, на трансляции с места можно увидеть делегацию США.

Ранее на фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан переговорной площадкой для следующей встречи двух стран.

Во время инаугурации папа римский получает два символа власти: кольцо рыбака – знак авторитета, который используется для заверения документов и уничтожается после смерти понтифика, и паллий из овечьей шерсти – символ пастырской роли главы церкви.

11 мая новый папа римский назвал войну против Украины "настоящим империалистическим вторжением", а в молитве упомянул о "дорогом украинском народе".

13 мая La Repubblica сообщала, что новый римский папа Лев XIV может посетить Украину после официального приглашения Владимира Зеленского.