У Ватикані розпочинається інтронізаційна меса папи Лева XIV. Зеленський вже там – відео
У Ватикані розпочалася інтронізаційна меса папи римського Лева XIV. Перед цим понтифік привітався з паломниками, обʼїхавши площу Святого Петра білим автомобілем з відкритим дахом, передає Vatican News.
Ватикан прогнозує, що на площі Святого Петра під час інтронізаційної меси нового папи збереться близько 250 000 осіб.
Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою вже прибули на захід. Крім того, на трансляції з місця можна побачити делегацію США.
Раніше на тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан переговорним майданчиком для наступної зустрічі двох країн.
Під час інавгурації папа римський отримує два символи влади: перстень рибалки – знак авторитету, що використовується для завірення документів і знищується після смерті понтифіка, та палій з овечої вовни – символ пастирської ролі глави церкви.
- 11 травня новий папа римський назвав війну проти України "справжнім імперіалістичним вторгненням", а в молитві згадав про "дорогий український народ".
- 13 травня La Repubblica повідомляла, що новий папа римський Лев XIV може відвідати Україну після офіційного запрошення Володимира Зеленського.