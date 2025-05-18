У Ватикані розпочинається інтронізаційна меса папи Лева XIV. Зеленський вже там – відео

Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz)

У Ватикані розпочалася інтронізаційна меса папи римського Лева XIV. Перед цим понтифік привітався з паломниками, обʼїхавши площу Святого Петра білим автомобілем з відкритим дахом, передає Vatican News.

Ватикан прогнозує, що на площі Святого Петра під час інтронізаційної меси нового папи збереться близько 250 000 осіб.

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою вже прибули на захід. Крім того, на трансляції з місця можна побачити делегацію США.

Раніше на тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан переговорним майданчиком для наступної зустрічі двох країн.

Під час інавгурації папа римський отримує два символи влади: перстень рибалки – знак авторитету, що використовується для завірення документів і знищується після смерті понтифіка, та палій з овечої вовни – символ пастирської ролі глави церкви.

11 травня новий папа римський назвав війну проти України "справжнім імперіалістичним вторгненням", а в молитві згадав про "дорогий український народ".

13 травня La Repubblica повідомляла, що новий папа римський Лев XIV може відвідати Україну після офіційного запрошення Володимира Зеленського.