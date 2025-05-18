Португалія – третя європейська країна, у якій 18 травня відбуваються вибори
У Португалії 18 травня відбуваються дострокові парламентські вибори – треті за останні три роки. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що позачергові вибори в Португалії відбулися через рік після формування уряду меншості під керівництвом Луїша Монтенегру. Він сам ініціював голосування про довіру після звинувачень опозиції у конфлікті інтересів, пов'язаному з фірмою його родини, але не отримав підтримки парламенту.
Монтенегру відкидає звинувачення, а опитування свідчать, що більшість виборців не підтримали критику опозиції.
Голосування триває з 08:00 до 19:00 за місцевим часом, а перші екзитполи мають з’явитися після 20:00. Головні теми цих виборів – житло й імміграція. За прогнозами, Демократичний альянс Монтенегру отримає найбільше голосів (понад 32%), але знову не матиме більшості. Його головний опонент – Соціалістична партія – набирає близько 26%.
- У неділю, 18 травня 2025 року, вибори відбуваються ще у двох країнах: у Польщі обирають президента у першому турі, у Румунії – в другому.