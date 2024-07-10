Португалия выделит Украине по 220 млн евро помощи в этом и следующем году

Луиш Монтенегру (Фото: Filipe Amorim/EPA)

Португалия обязуется предоставить Украине 220 млн евро помощи в этом году и столько же в 2025 году. Об этом на полях саммита НАТО в Вашингтоне сообщил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро, цитирует издание JN.

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В рамках усилий союзников по Альянсу по инвестированию в безопасность и оборону он сказал, что предполагается большой финансовый вклад в международную коалицию по военной, гуманитарной, политической и экономической поддержке Украины.

"Только в этом году, по нашим оценкам, мы сможем достичь объема поддержки в размере более 220 млн евро, который будет повторен в следующем году, и все это в рамках окончательного урегулирования, которое будет установлено на этом саммите", — заявил Монтенегро.

Также португальский премьер рассказал, что на саммите НАТО в Вашингтоне он презентует план по достижению Португалией инвестиций в безопасность и оборону на уровне 2% валового внутреннего продукта в 2029 году.

"У нас есть обязательство, закрепленное в официальном письме, которое я направил генеральному секретарю НАТО, что достижение 2% наших бюджетных расходов на сферу обороны будет достигнуто на год раньше, чем ожидалось, в 2029 году", — подчеркнул Монтенегро.

15 марта Минобороны Португалии анонсировало выделение 100 млн евро на артснаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы.

28 мая Зеленский и Монтенегру подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно, в частности, предусматривает, что Португалия предоставит Украине минимум 126 млн евро военной поддержки в этом году.

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