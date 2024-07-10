Португалія виділить Україні по 220 млн євро допомоги цього і наступного року

Луїш Монтенегру (Фото: Filipe Amorim/EPA)

Португалія зобов'язується надати Україні 220 млн євро допомоги цього року і стільки ж у 2025 році. Про це на полях саміту НАТО у Вашингтоні повідомив прем’єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро, цитує видання JN.

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У межах зусиль союзників по Альянсу щодо інвестування в безпеку та оборону, він сказав, що передбачається великий фінансовий внесок у міжнародну коаліцію щодо військової, гуманітарної, політичної та економічної підтримки України.

"Тільки цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти обсягу підтримки в розмірі понад 220 млн євро, який буде повторено наступного року, і все це в межах того остаточного врегулювання, яке буде встановлено на цьому саміті", – заявив Монтенегро.

Також португальський прем’єр розповів, що на саміті НАТО, який зараз проходить у Вашингтоні, він презентує план щодо досягнення Португалією інвестицій у безпеку та оборону на рівні 2% валового внутрішнього продукту у 2029 році.

"У нас є зобов’язання, закріплене в офіційному листі, який я надіслав генеральному секретарю НАТО, що досягнення 2% наших бюджетних витрат на сферу оборони буде досягнуто на рік раніше, ніж очікувалося, у 2029 році", – наголосив Монтенегро.

15 березня Міноборони Португалії анонсувало виділення 100 млн євро на артснаряди для ЗСУ в межах чеської ініціативи.

28 травня Зеленський і Монтенегру підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона, зокрема, передбачає, що Португалія надасть Україні щонайменше 126 млн євро військової підтримки цього року.

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