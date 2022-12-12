После 24 февраля копатели янтаря в Ровенской области стали партизанами — глава ОВА

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ лесники и копатели янтаря в области начали помогать украинским военным. Об этом Коваль сказал в интервью Украинской правде.

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"Я не хочу их идеализировать. Мы их, знаете, как начали называть во время войны? "Неравнодушные граждане". И здесь надо им отдать должное", – сказал председатель ОВА о копателях янтаря.

По его словам, они "все с приставками "экс". "В этой ситуации, как ни странно, они были первыми помощниками всех военных. Они все тропинки показали. Это готовые партизаны, ставшие неравнодушными гражданами", – отметил Коваль.

Также он рассказал о том, что в двух селах области, где среди жителей преобладали этнические беларусы, изменилось отношение к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Чтобы вы понимали: община, те же лесники, не совсем легальные ребята в прошлом, они пришли самые первые, спрашивают: "Чем помочь?", – сказал глава ОВА.

По словам Коваля, до 24 февраля он ожидал большего влияния беларусов на население области. "Потому что беларуские телеканалы добивают. Когда были выборы Лукашенко предыдущие, многие его поддерживали – типа, хозяйственник. Но только началась война, этот хозяйственник где-то забылся, его отодвинули. Есть враг, ты помогаешь врагу – ты уже не хозяйственник, ты – наш враг. Сейчас точно никто здесь о беларуском мире не поет", – отметил Коваль.

Вадим Ребрина

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