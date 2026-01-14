После атаки дронов по танкерам Казахстан встретился с представителями США и Европы

МИД Казахстана сообщил о "серьезной обеспокоенности" атаками беспилотников по кораблям на Черном море

Иллюстративное фото: Каспийский трубопроводный консорциум

Казахстан имел срочные встречи с европейскими и американскими представителями и другими партнерами после атак беспилотников 13 января на танкеры рядом с морским терминалом международного Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском РФ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Ведомство выразило "серьезную обеспокоенность" дроновыми атаками, совершенными по трем танкерам, направляющимся к терминалу КТК на Черном море.

В ходе экстренных встреч с послами ряда стран Европы, а также представителями США и другими международными партнерами Казахстан акцентировал на "настоятельной необходимости принять эффективные меры", чтобы обеспечить безопасность перевозки нефтяных и газовых ресурсов, в том числе по морским путям, в соответствии с международным правом.

Среди прочего, Астана заявила, что пораженные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены соответствующими системами идентификации.

Также Казахстан призвал партнеров "тесно сотрудничать", чтобы разработать совместные меры для предотвращения таких атак в будущем.

Накануне стало известно, что неизвестные дроны поразили три танкера под управлением греческих компаний, которые шли к терминалу международного Консорциума, расположенного на территории страны-агрессора России.