Після атаки дронів по танкерах Казахстан зустрівся з представниками США і Європи

МЗС Казахстану повідомило про "серйозну стурбованість" атаками безпілотників по кораблях на Чорному морі

Ілюстративне фото: Каспійський трубопровідний консорціум

Казахстан мав термінові зустрічі з європейськими й американськими представниками та іншими партнерами після атак безпілотників 13 січня на танкери поряд з морським терміналом міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму під Новоросійськом РФ. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Відомство висловило "серйозну стурбованість" дроновими атаками, здійсненими по трьох танкерах, що прямували до термінала КТК на Чорному морі.

Під час екстрених зустрічей з послами низки країн Європи, а також представниками США й іншими міжнародними партнерами Казахстан акцентував на "нагальній необхідності вжити ефективні заходи", щоб забезпечити безпеку перевезення нафтових та газових ресурсів, зокрема морськими шляхами, згідно з міжнародним правом.

З-поміж іншого, Астана заявила, що уражені танкери мали всі необхідні дозволи й були оснащені відповідними системами ідентифікації.

Також Казахстан закликав партнерів "тісно співпрацювати", щоб розробити спільні заходи для запобігання таким атакам у майбутньому.

Напередодні стало відомо, що невідомі дрони уразили три танкери під управлінням грецьких компаній, які йшли до термінала міжнародного Консорціуму, розташованого на території країни-агресора Росії.